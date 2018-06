Der türkische Präsident Erdogan hat mit scharfer Kritik auf die Ankündigung Österreichs reagiert, Moscheen zu schließen und Imame auszuweisen.

Die Maßnahmen des österreichischen Kanzlers Kurz würden die Welt in Richtung eines "Krieges zwischen Kreuz und Halbmond" führen, sagte Erdogan bei einer Rede in Istanbul. Darauf werde die Türkei reagieren, fügte er hinzu, ohne konkrete Schritte zu benennen.



Die Regierung in Wien hatte am Freitag erklärt, man werde in einem Schlag gegen den politischen Islam sieben angeblich islamistische Moscheen schließen. Zudem könnten bis zu 40 von der Türkei finanzierte Imame samt ihren Familien ausgewiesen werden.

