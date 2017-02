Ja, es ist ein richtiges Signal, dass die Berliner Behörden den Verein "Fussilet 33" verboten haben. War doch die kleine Moschee im Stadtteil Moabit schon lange als Treffpunkt von Islamisten bekannt. Dort wurde Gewalt gepredigt und zum Heiligen Krieg aufgerufen, dort wurde Geld gesammelt für den Dschihad in Syrien und im Irak, nicht zuletzt ging der Attentäter vom Breitscheidplatz, der Tunesier Anis Amri, dort ein und aus. Zuletzt besuchte er die Moschee eine Stunde bevor er den LKW stahl, mit dem er in den Weihnachtsmarkt fuhr und zwölf Menschen ermordete.

Innensenator Henkel ließ das Thema schleifen

Dass in dieser unscheinbaren Altbauwohnung jugendliche Muslime radikalisiert wurden, war den Sicherheitsbehörden lange bekannt. Im Bericht des Berliner Verfassungsschutzes für das Jahr 2015 wird der Moscheeverein erwähnt, vor zwei Jahren schon diskutierten Experten in der Innenverwaltung ein mögliches Verbot. Der damalige Innensenator Frank Henkel – gleichzeitig CDU-Landesvorsitzender – wetterte in Wahlkampfreden und auf Parteitagen gerne gegen islamistische Terroristen, in seinem eigenen Aufgabengebiet, der Innenverwaltung, ließ er das Thema aber schleifen. Das Verbot des Moscheevereins Fussilet 33 – und weiterer salafistischer Moscheevereine – trieb er nicht voran, die Akten verstaubten.

Ein fatales Signal an die islamistische Szene in der Hauptstadt – sie bekam Auftrieb, konnte sich in Sicherheit wiegen. Natürlich muss ein solches Verbotsverfahren nach rechtsstaatlichen Grundsätzen ablaufen, die freie Ausübung der Religion ist ein hohes Gut und vom Grundgesetz geschützt. Doch dass ein solches Verbot auch schnell gehen kann, zeigt die neue rot-rot-grüne Landesregierung, die lediglich zehn Wochen dafür brauchte. Doch richtig ist auch – der gefährliche Moscheeverein Fussilet 33 existierte heute noch, hätte nicht Anis Amri den LKW in den Weihnachtsmarkt gefahren. Diese Erkenntnis ist bitter: es brauchte zwölf Tote, um das zu tun, was längst hätte getan werden müssen – einen Verein zu verbieten, der Terroristen ausbildet und den IS unterstützt.

Claudia van Laak (Deutschlandradio / Bettina Straub)Claudia van Laak, Jahrgang 1963, zog nach ihrem Studium von Germanistik, Journalistik und Wirtschaftswissenschaften in die "Noch-DDR". In Thüringen arbeitete sie beim MDR, wechselte dort als Landeskorrespondentin zum Deutschlandradio. Danach Korrespondentin in Brandenburg, jetzt Leiterin des Landesstudios Berlin.