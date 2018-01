Auf der Mosel können voraussichtlich von morgen an wieder Schiffe fahren.

Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt in Koblenz mitteilte, fiel der Pegelstand in Trier unter die Marke von sechs Meter 95. Nun müssten zunächst die Schleusen begutachtet werden. Die Mosel war wegen des Hochwassers tagelang gesperrt. Auch an Rhein, Lahn und Saar entspannt sich die Lage langsam. Am Oberrhein kann der Schiffsverkehr möglicherweise bald wieder freigegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.