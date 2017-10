Russland hat betont, dass die militärische Kooperation mit Saudi-Arabien sich nicht gegen ein anderes Land richte.

Befürchtungen dieser Art seien völlig unbegründet, sagte ein Kreml-Sprecher in Moskau. Russland wolle die Beziehungen mit dem Golfstaat in Zukunft noch weiter vertiefen. Der saudische König Salman war gestern in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengetroffen. Beide vereinbarten Rüstungsgeschäfte und eine Zusammenarbeit zur Stabilisierung des Ölpreises.