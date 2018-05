In einem Moskauer Museum hat ein Besucher ein weltbekanntes Gemälde des Künstlers Ilja Repin schwer beschädigt.

Der Mann habe in der Tretjakow-Galerie mit einem Metallpfosten auf das Werk eingeschlagen, teilte die Museumsleitung mit. Dabei sei das Schutzglas zerbrochen und die Leinwand an drei Stellen gerissen. Es handelt sich um das Bild "Iwan der Schreckliche und sein von ihm erschlagener Sohn am 16. November 1581". Der Mann wurde festgenommen. Über sein Motiv gab es zunächst keine Angaben. Ihm drohen bis zu drei Jahre Gefängnis.



Das Ölgemälde von 1885 zählt zu den wichtigsten Kunstwerken der Tretjakow-Galerie. Ilja Repin gilt als einer der bedeutendsten Portraitmaler des russischen Realismus.

