In mehreren russischen Städten haben Anhänger des Oppositionspolitikers Nawalny an Protestkundgebungen teilgenommen.

In Wladiwostok versammelten sich Hunderte junge Leute auf dem zentralen Platz. Auch in Nowosibirsk, Omsk und Jakutsk riefen die Demonstranten zum Boykott der für den 18. März geplanten Präsidentenwahlen auf. In Moskau und Sankt Petersburg wurden die Kundgebungen nicht genehmigt. Nawalny hatte zu den Protesten aufgerufen. Die Organisatoren rechnen mit Tausenden Teilnehmern in mehr als 100 Städten.



Die Behörden hatten dem Kreml-Kritiker verboten, für die Abstimmung zu kandidieren. Heute früh durchsuchten russische Polizisten Nawalnys Büroräume in Moskau. Mehrere Personen seien festgenommen und verhört worden, teilte Nawalny bei Twitter mit. Die Polizisten hätten nach einer Bombe gesucht.

