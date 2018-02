Der russische Oppositionelle Nawalny rechnet mit einem Arrest während der Präsidentenwahl am 18. März.

Er rechne damit, diesen Tag in einem Sondergefängnis zu verbringen, sagte der Kreml-Kritiker der Deutschen Welle. Er werde wohl erst kurz nach der Abstimmung wieder freikommen. So sehe der Plan wahrscheinlich aus. - Nawalny darf bei der Wahl wegen einer umstrittenen Bewährungsstrafe nicht antreten. Der 41-Jährige organisiert regelmäßig Demonstrationen gegen die Staatsspitze, an denen Tausende Menschen im ganzen Land teilnehmen.

