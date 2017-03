Bundeskanzlerin Merkel will sich am zweiten Mai mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau treffen.

Das teilte der bayerische Ministerpräsident Seehofer am Rande seines dreitägigen Besuchs in der russischen Hauptstadt mit. Er wird im Laufe des Nachmittags mit dem Kreml-Chef zusammenkommen. Dabei dürfte es um die EU-Sanktionen und die Rolle Russlands bei der Lösung internationaler Krisen gehen. Seehofer tritt für eine Lockerung der Strafmaßnahmen ein, wenn Russland seine Bemühungen verstärkt, die Friedensvereinbarung für die Ost-Ukraine umzusetzen. Heute früh war der CSU-Politiker mit Vertretern von Nicht-Regierungs-Organisationen und der Zivilgesellschaft zusammengekommen. Über den Inhalt der Unterredung wurde nichts bekannt.