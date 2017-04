Der russische Oligarch Usmanow hat den Oppositionspolitiker Nawalny wegen Verleumdung verklagt.

Das teilte eine Gerichtssprecherin am frühen Nachmittag in Moskau mit. Nawalny beschuldigt sowohl Usmanow als auch Regierungschef Medwedew der Korruption. Diese Darstellung entspreche nicht der Wahrheit, erklärte der Geschäftsmann. Nawalny müsse Beweise vorlegen. Der Kremlkritiker kündigte per Twitter an, im Falle eines Prozesses zu beantragen, den russischen Ministerpräsidenten als ersten Zeugen vor Gericht zu hören.