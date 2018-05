Der russische Präsident Putin und der israelische Ministerpräsident Netanjahu haben in Moskau die Lage in Syrien erörtert.

Netanjahu erklärte nach dem Treffen, man habe direkt und geradeheraus über das Thema gesprochen. Inhaltich dürfte es unter anderem um Fragen der militärischen Koordination gegangen sein. Russland steht in dem Konflikt - wie auch der Iran - auf Seiten des syrischen Machthabers Assad. Israel sieht seine Sicherheit durch die iranische Militärpräsenz in Syrien bedroht. Zuletzt hatte es Berichte über israelische Luftangriffe auf militärische Ziele in Syrien gegeben.



Zuvor hatten Putin und Netanjahu gemeinsam eine Militärparade in Moskau besucht. Russland und die übrigen früheren Sowjetrepubliken erinnern jährlich am 9. Mai an den Sieg über Hitler-Deutschland 1945.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.