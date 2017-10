Beim ersten Staatsbesuch eines saudi-arabischen Monarchen in Russland haben Präsident Putin und König Salman unter anderem über den internationalen Ölmarkt gesprochen.

Salman sagte nach dem Treffen in Moskau, beide Länder würden weiter zusammenarbeiten, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Ein anderes Thema war der Krieg in Syrien.



Die Beziehungen zwischen beiden Staaten waren in der Vergangenheit oft belastet. In Syrien unterstützt Russland Staatschef Assad, während sich Saudi-Arabien hinter Rebellengruppen gestellt hat.