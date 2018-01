Der russische Präsident Putin hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un einen "kompetenten und reifen Politiker" genannt.

Putin sagte in Moskau, Kim habe seine strategische Aufgabe gelöst und die jüngste Runde im Streit um sein Raketen- und Atomwaffenprogramm gewonnen. Er besitze einen Atomsprengkopf und Raketen mit 13.000 Kilometer Reichweite. Nun könne er auf Verhandlungen setzen. Dies sei auch der einzige Lösungsweg in dem Konflikt, fügte Putin hinzu.



Vertreter Nord- und Südkoreas hatten am Dienstag erstmals seit zwei Jahren wieder direkte Gespräche auf hoher diplomatischer Ebene geführt. Dabei hatte Nordkorea auch die Entsendung von Sportlern und Offiziellen zu den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.