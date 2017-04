Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau haben sich nach Ansicht des russischen Präsidenten Putin seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump verschlechtert.

Putin erklärte nach Angaben des Kremls, das Vertrauen in die Zusammenarbeit, insbesondere im militärischen Bereich, habe sich nicht verbessert, sondern vielmehr verringert. In der russischen Hauptstadt beraten US-Außenminister Tillerson und sein russischer Kollege Lawrow über den Syrien-Krieg. Beide äußerten die Erwartung auf offene und ehrliche Gespräche. Die USA und ihre Verbündeten wollen Russland zu neuen Verhandlungen über eine politische Lösung für das Land bewegen und verlangen von der Regierung in Moskau den Bruch mit Syriens Präsident Assad.



In New York will der UNO-Sicherheitsrat heute erneut über eine Resolution zum mutmaßlichen Giftgasangriff in dem Land abstimmen. Grundlage ist ein von den USA, Frankreich und Großbritannien eingebrachter Entwurf, in dem eine Untersuchung des Vorfalls gefordert wird. In der vergangenen Woche hatte Russland die Verabschiedung einer Entschließung blockiert.