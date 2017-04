In Moskau hat der russische Präsident Putin heute den amerikanischen Außenminister Tillerson zu einem Gespräch empfangen.

Anlässlich des Besuchs erklärte Putin, dass das bilaterale Verhältnis vor allem auf militärischer Ebene schlechter geworden sei. An dem Treffen nahm auch der russische Außenminister Lawrow teil. Mit ihm hatte sich Tillerson am Nachmittag mehrere Stunden beraten. Dabei sagte Lawrow, er halte es für fundamental wichtig, weitere widerrechtliche US-Angriffe in Syrien zu unterbinden. In New York hat der UNO-Sicherheitsrat eine Abstimmung über eine Resolution angesetzt. Der vom Westen eingebrachte Entwurf sieht unter anderem eine Verurteilung des mutmaßlichen Einsatzes chemischer Waffen in Syrien vor. Die Vorlage enthält auch einen Passus, gegen den Russland bereits Einspruch erhoben hatte. Darin wird vom syrischen Regime verlangt, den Ermittlern Unterlagen auszuhändigen, die Auskunft über einen mutmaßlichen Chemieangriff am 4. April geben könnten.