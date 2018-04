Ein Gericht in Moskau hat den Hausarrest des regierungskritischen russischen Regisseurs Serebrennikow verlängert.

Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete, gilt die Maßnahme bis zum 19. Juli. Serebrennikow wird in einem umstrittenen Verfahren vorgeworfen, zwischen 2011 und 2014 umgerechnet fast eine Million Euro an öffentlichen Geldern veruntreut zu haben. Ihm drohen zehn Jahre Haft. Der Film- und Theaterregisseur, der auch am Bolschoi-Theater inszenierte, bezeichnete die Vorwürfe als absurd. Zahlreiche russische und internationale Künstler sprachen Serebrennikow ihre Unterstützung aus.

