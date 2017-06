Als Reaktion auf die Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland setzt Moskau seine eigenen Strafmaßnahmen gegen den Westen ebenfalls fort.

Präsident Putin unterzeichnete einen entsprechenden Erlass. Damit ist der Import von Obst, Gemüse, Fleisch sowie Milchprodukten aus der EU den USA und anderen westlichen Staaten weiterhin verboten. Der Westen hatte seine Sanktionen wegen der Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel und der Militärhilfe für pro-russische Separatisten in der Ost-Ukraine kürzlich bis Ende des Jahres verlängert.



Russland setzte zudem seine Zahlungen an den Europarat aus. Außenminister Lawrow habe das Gremium telefonisch darüber informiert, sagte ein Sprecher in Moskau. Die russische Führung ist verärgert darüber, dass ihren Abgeordneten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates wegen der Krim-Annexiondas Stimmrecht entzogen wurde. Parlamentspräsident Wolodin hatte den Zahlungsstopp bereits Anfang des Monats angekündigt.