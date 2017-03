Bei seinem Moskau-Besuch hat CSU-Chef Seehofer mit dem russischen Präsidenten Putin auch über den Konflikt in der Ostukraine gesprochen.

Putin habe ihm zugesichert, dass Russland ohne Wenn und Aber zum Minsker Friedensabkommen stehe, sagte der bayerische Ministerpräsident. Allerdings habe auch die ukrainische Führung in Kiew eine Bringschuld für eine friedliche Lösung. Seehofer traf in der russischen Hauptstadt zudem Vertreter der Zivilgesellschaft.



Heute beendet er seine Russland-Reise. Zunächst besucht Seehofer das neue Innovationszentrum Skolkowo bei Moskau und will mit den Verantwortlichen darüber sprechen, inwieweit wie sich bayerische Unternehmen an dem Großprojekt beteiligen können. Vor seiner Heimreise steht zudem ein Treffen mit Moskaus Oberbürgermeister Sobjanin auf dem Programm.