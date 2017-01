Moskau Syrien-Gespräche auf Ende Februar verschoben

Der russische Außenminister Sergei Lawrow. (picture alliance / dpa / Karpov Sergei)

Die Friedensgespräche für Syrien werden nach russischen Angaben auf Ende Februar verschoben.

Diesen Termin nannte der russische Außenminister Lawrow bei einem Treffen mit syrischen Oppositionsvertretern in Moskau. Ursprünglich sollten die von der UNO organisierten Verhandlungen in Genf am achten Februar beginnen. Lawrow warf den Vereinten Nationen ein zu geringes Engagement in dem Konflikt vor. Es sei nicht hinnehmbar, dass es seit Monaten keine Gespräche unter UNO-Führung mehr gegeben habe. Russland hatte zuletzt gemeinsam mit der Türkei und dem Iran Verhandlungen zwischen der syrischen Opposition und der Regierung in Damaskus vermittelt, die am Montag und Dienstag in der kasachischen Hauptstadt Astana stattgefunden hatten.