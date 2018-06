Im Zentrum der russischen Hauptstadt Moskau ist es zu einem Zwischenfall gekommen.

Ein Taxifahrer hat am Auftaktwochenende der Fußball-Weltmeisterschaft mehrere Passanten angefahren. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie das Auto in der Nähe des Roten Platzes unvermittelt auf den Bürgersteig zusteuerte. Dabei fuhr das Taxi direkt in eine Gruppe Fußgänger. Acht Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Polizei nahm den Mann fest. Einer ersten Befragung zufolge gab er an, die Kontrolle über sein Taxi verloren und nicht absichtlich gehandelt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.