US-Außenminister Tillerson kommt heute in Moskau zu einem Meinungsaustausch mit seinem russischen Kollegen Lawrow zusammen.

Es ist der erste Besuch eines Mitglieds der neuen US-Regierung in Moskau. Hauptthema der Unterredung ist der Bürgerkrieg in Syrien. Ob es auch ein Treffen mit Präsident Putin geben wird, war am Abend noch unklar. Russland hatte den amerikanischen Raketenangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt als Bruch des Völkerrechts verurteilt. Die USA werfen dem syrischen Machthaber den Einsatz von Giftgas gegen Rebellen vor.