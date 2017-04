Die russisch-amerikanischen Beziehungen sind nach Darstellung von US-Außenminister Tillerson wegen des Syrien-Streits auf einem Tiefpunkt angelangt.

Es gebe nur wenig Vertrauen, sagte Tillerson nach einem Treffen mit seinem Kollegen Lawrow in Moskau. Allerdings habe man vereinbart, eine Arbeitsgruppe einzurichten. In dieser sollten weniger wichtige Probleme behandelt werden. Ziel des Gremiums sei, die Beziehungen zu stabilisieren. Tillerson war auch von Präsident Putin empfangen worden. Dieser verwies darauf, dass das bilaterale Verhältnis vor allem auf militärischer Ebene schlechter geworden sei.



In New York hatte der UNO-Sicherheitsrat erneut eine Abstimmung über eine Resolution angesetzt, die mit einem Veto Russlands verhindert wurde. Der vom Westen eingebrachte Entwurf zielte unter anderem darauf ab, einen Einsatz chemischer Waffen in Syrien zu verurteilen.