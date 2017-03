Amnesty International wirft allen Kriegsparteien im Irak vor, Zivilisten nicht ausreichend zu schützen.

Dies sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Luftangriffe der US-geführten Koalition in der Stadt Mossul hätten zuletzt immer wieder Häuser mit ganzen Familien darin zerstört. Auch bei den Kämpfen zwischen der irakischen Armee und der IS-Miliz gebe es eine erschütternde Zunahme an zivilen Opfern. Die US-Armee hatte unlängst erklärt, man werde die Folgen eines Luftangriffs vom 17. März untersuchen. Laut Amnesty kamen allein an dem Tag in West-Mossul 150 Menschen ums Leben.