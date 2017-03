Die Caritas hat ihre Katastrophenhilfe für Mossul und den Nordirak um 500.000 Euro aufgestockt.

Die Hilfsorganisation erklärte in Freiburg, das Geld werde für die Verteilung von Lebensmitteln, Trinkwasser und Babynahrung eingesetzt. Wegen der mehr als sechs Monate andauernden Kämpfe um Mossul seien 170.000 Menschen auf der Flucht. Lebensmittel seien inzwischen für viele Menschen im Nordirak unerschwinglich. Papst Frankziskus rief in der heutigen Generalaudienz auf dem Petersplatz alle Konfliktparteien auf, Zivilisten in Mossul zu schützen.



Gestern hatte die UNO berichtet, dass beim Kampf um den Westteil der irakischen Stadt Mossul seit Mitte Februar mehr als 300 Zivilisten getötet wurden.