Das Medienbüro des irakischen Premierministers al-Abadi meldet den offiziellen Sieg der Armee über die Terrormiliz IS in Mossul.

Auf Twitter wurde eine entsprechende Mitteilung verbreitet, die zuvor vom staatlichen irakischen Fernsehen als "historische Botschaft" angekündigt worden war. Die nordirakische Stadt Mossul war 2014 in die Gewalt von IS-Kämpfern gelangt. Nach Angaben der UNO wurden in dieser Zeit fast 900.000 Menschen vertrieben. In den Kämpfen um die Stadt kamen mehrere tausend Zivilisten um.



Bereits gestern hatte Premierminister al-Abadi Mossul besucht und der Armee gratuliert. Trotz der Berichte von einen Sieg über die Terrormiliz IS werden weiterhin Kämpfe aus Mossul gemeldet.