Die irakische Regierung hat nach der Rückeroberung der Großen Moschee von Mossul die Herrschaft der IS-Terrormiliz für gescheitert erklärt.

Der falsche Staat des IS sei am Ende, betonte Ministerpräsident al-Abadi. Irakische Einheiten hatten nach eigenen Angaben die Ruinen der zerstörten Al-Nuri-Moschee unter ihre Kontrolle gebracht. Sie ist von hoher symbolischer Bedeutung. IS-Anführer Bagdadi hatte dort 2014 ein islamisches Kalifat in Syrien und im Irak ausgerufen. Vergangene Woche sprengten die Dschihadisten die mittelalterliche Moschee und das schiefe Minarett in die Luft, nachdem Regierungstruppen immer näher an das Gebiet heranrückten.



Die Offensive zur Rückeroberung Mossuls läuft seit acht Monaten. In der Altstadt sollen weiterhin zehntausende Zivilisten eingeschlossen sein.