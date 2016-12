Mossul Irakisches Militär setzt Vormarsch auf IS-Hochburg fort

Irakische Frauen, die aus Mossul geflüchtet sind. (AFP / DELIL SOULEIMAN)

Die irakische Armee hat nach eigener Darstellung die "zweite Phase" ihrer Offensive auf Mossul begonnen.

Damit solle der östliche Teil der Stadt von der Terrormiliz IS befreit werden, erklärte ein Militärsprecher. Die Dschihadisten hatten 2014 weite Teile des Irak unter ihre Kontrolle gebracht. In den vergangenen Monaten eroberte die irakische Armee viele Gebiete zurück; mittlerweile ist Mossul die letzte große Stadt in dem Land, die noch von der IS-Miliz gehalten wird. Angesichts der Großoffensive sind bereits mehr als 100-tausend Menschen aus der Region geflohen.