Irakische Einheiten haben nach eigenen Angaben in Mossul die zerstörte Moschee eingenommen, in der die Extremistenmiliz IS vor drei Jahren ihr Kalifat ausgerufen hatte.

Die Einnahme wird als symbolischer Sieg für das irakische Militär gewertet. Vor mehr als acht Monaten war die Offensive zur Rückeroberung Mossuls gestartet. Damals befand sich die Stadt in Händen der Terrormiliz. Der IS hatte in der vergangenen Woche das schiefe Minarett und die mittelalterliche Moschee in die Luft gesprengt, nachdem Regierungstruppen immer näher an das Gebiet heranrückten. In der Altstadt von Mossul sollen weiterhin zehntausende Zivilisten eingeschlossen sein.