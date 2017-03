Beim Kampf um den Westteil der irakischen Stadt Mossul sind nach UNO-Angaben seit Mitte Februar mehr als 300 Zivilisten getötet worden.

Sie seien von der IS-Miliz als menschliche Schutzschilde missbraucht worden, sagte UNO-Menschenrechtskommissar al-Hussein in Genf. Die Islamisten trieben die Menschen in Gebäuden zusammen, die mit Sprengfallen bestückt seien, und feuerten auf Flüchtende. Der UNO-Kommissar forderte die irakischen Sicherheitskräfte und die US-geführte internationale Koalition auf, zivile Opfer zu verhindern.



Auch die Hilfsorganisation Amnesty International hatte den Kriegsparteien im Irak vorgeworfen, Zivilisten nicht ausreichend zu schützen. Grünen-Fraktionschef Hofreiter verlangte, die Bundesregierung müsse klären, ob sie eine Fortsetzung ihrer Beteiligung an der Koalition verantworten könne. Das US-Militär untersucht derzeit die Umstände einer Gebäude-Explosion, bei der vor knapp zwei Wochen mehr als 200 Menschen getötet wurden.



Irakische Truppen haben den Ostteil Mossuls bereits vom IS zurückerobert und die Islamisten im Westen der Stadt eingekesselt.