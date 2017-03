Die Kämpfe zwischen irakischen Regierungstruppen und der Terrormiliz IS in der Stadt Mossul haben nach UNO-Angaben mehr als 45.000 Zivilisten in die Flucht getrieben.

Viele von ihnen suchten seit Ende vergangener Woche in Lagern der Region Zuflucht, erklärte ein Sprecher. Irakische Kräfte hatten vor zwei Wochen eine Offensive gestartet, um die Dschihadisten aus dem Westen von Mossul zu vertreiben. Heute griff die Armee unter anderem den Regierungsbezirk der Stadt an.