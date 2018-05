"Es war einmal ..." Drei magische Worte. Die "5 Stücke im Märchenton" von Jörg Widmann entführen uns in den fernen Orient, in klirrend kalte Eiswelten und in eine turbulente Liebesgeschichte - als "naiv-fantastischer Gegenentwurf zu unserer realen Welt", so Widmann. Inspirieren ließ er sich von den "Märchenerzählungen" für Klarinette, Viola und Klavier von Robert Schumann; Musik, unter deren harmloser Oberfläche es brodelt und faucht. Als Max Bruch seine "8 Stücke" für dieselbe Besetzung schrieb, hatte er einen außerordentlichen Klarinettisten im Ohr: seinen Sohn Felix. Innige Freundschaft regte Mozart zu seinem berühmten "Kegelstatt"-Trio an. Und Freundschaft verbindet auch die drei Solisten des Konzerts, Jörg Widmann, Tabea Zimmermann und Dénes Váryon.

Robert Schumann

"Märchenerzählungen"

4 Stücke für Klarinette, Viola und Klavier, op.132

Jörg Widmann

"Es war einmal ..."

5 Stücke im Märchenton für Klarinette, Viola und Klavier

Deutsche Erstaufführung

Max Bruch

8 Stücke für Klarinette, Viola und Klavier, op.83 (Auswahl)

Wolfgang Amadeus Mozart

Trio für Klavier, Klarinette und Viola Es-Dur, KV 498

"Kegelstatt"

Jörg Widmann, Klarinette

Tabea Zimmermann, Viola

Dénes Várjon, Klavier

Aufnahme vom 20.06.2017 aus der Würzburger Residenz, Kaisersaal