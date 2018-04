Deutschland und der Irak haben eine Zusammenarbeit bei der Rückkehr und der Reintegration von Flüchtlingen vereinbart.

Dabei gehe es um Migranten, die in Deutschland keine Bleibeperspektive hätten, sagte Bundesentwicklungsminister Müller in Bagdad. Dort hatte er Gespräche mit Vertretern der irakischen Regierung geführt. Niemand solle als Verlierer in seine Heimat zurückkehren müssen, betonte der CSU-Politiker. Dazu werde man Ausbildungs- und Jobangebote in Kooperation mit irakischen Behörden und Unternehmen schaffen. Daneben sollen im Irak zwei Migrations-Beratungszentren eröffnet werden.



Von den 240.000 Irakern in Deutschland sind nach Angaben des Entwicklungsministeriums knapp 12.000 ausreisepflichtig. Die Bundesregierung hat dem Irak für dieses Jahr 350 Millionen Euro Hilfe zum Wiederaufbau zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.