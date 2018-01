Der langjährige Umweltexperte der SPD, Michael Müller, hat seine Partei wegen Zugeständnissen in der Klimapolitik kritisiert.

Er warf SPD-Chef Schulz im Deutschlandfunk vor, sich zu wenig um das Thema gekümmert zu haben. Die Verbindung von sozialen und ökologischen Themen sei eine riesen Chance. Dafür müsse man bei den Sondierungen auch kämpfen. Müller betonte, die traditionellen Industriegesellschaften hätten ihren Zenit überschritten. Es gehe um die Erneuerung der Gesellschaft und im Kern um Gerechtigkeitsfragen. Union und SPD wollen Medienberichten zufolge in einer neuen großen Koalition die deutschen Klimaziele für 2020 offiziell aufgeben.



In der CDU-Zentrale in Berlin kommen am Vormittag die Unterhändler von CDU, CSU und SPD zusammen, um ihre Gespräche über eine große Koalition fortzusetzen. Zunächst sollen die Facharbeitsgruppen zusammenkommen,

die ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen haben.

