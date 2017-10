Bayern und Nordrhein-Westfalen haben 44 abgelehnte Asylbewerber abgeschoben.

Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums wurden sie mit einem Flugzeug von München aus nach Albanien, Bosnien-Herzegowina und in das Kosovo gebracht. 43 von ihnen hätten sich zuletzt in Bayern aufgehalten, einer in Nordrhein-Westfalen. Bei acht der Abgeschobenen handelte es sich den Angaben zufolge um Straftäter, die direkt aus der Haft zum Flughafen gebracht worden seien.