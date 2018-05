Die Behörden in Bayern sind mit dem Versuch gescheitert, eine hochschwangere Asylbewerberin aus Sierra Leone abzuschieben.

Nachdem die 21-Jährige in Begleitung ihres fünfjährigen Sohnes auf dem Flughafen München gestern massiven Widerstand geleistet hatte, wurde sie zurück in Abschiebehaft gebracht, wo sie sich seit Mitte Mai befand. Nach Angaben ihrer Anwältin hob das Amtsgericht Deggendorf am Nachmittag den Haftbeschluss auf. Am morgigen 1. Juni greift der Mutterschutz. Dann ist eine Abschiebung der Frau nicht mehr möglich. Da in Bayern heute ein gesetzlicher Feiertag sei, gehe heute auch kein Abschiebeflug, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf die Justiz.



Der Bayerische Flüchtlingsrat hatte die geplante Abschiebung wenige Wochen vor der Geburt scharf kritisiert. Das Vorgehen rufe Fassungslosigkeit und Entsetzen hervor. Auch die Grünen im Landtag in München äußerten sich empört.



Die junge Afrikanerin sollte nach Italien gebracht werden, das erste Land in der EU, das sie betreten hatte. Damit hätten die bayerischen Behörden sie auch vom Lebensgefährten, dem Vater des Kindes, getrennt, der sich ebenfalls in Deutschland aufhält. Auf dem Flufhafen protestierten rund 30 Menschen gegen die Abschiebung.

