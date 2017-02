München CDU/CSU und SPD einig bei Umgang mit Gefährdern

Sigmar Gabriel, Horst Seehofer und Angela Merkel geben eine Pressekonferenz (Archivbild) (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Spitzenpolitiker von CDU/CSU und SPD haben ihr Koalitionstreffen in München beendet.

Dem Vernehmen nach einigten sich die Parteivorsitzenden dabei auf ein schärferes Vorgehen gegen als Gefährder eingestufte Verdächtige. Bundesinnenminister de Maizière und Justizminister Maas hatten dazu nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin Vorschläge vorgelegt. Vorgesehen ist unter anderem, dass Flüchtlinge in Abschiebehaft genommen werden, wenn sie als Gefährder gelten.



Bundeskanzlerin Merkel war am Nachmittag mit dem CSU-Vorsitzenden Seehofer, Noch-SPD-Chef Gabriel und einigen Ministern zusammengekommen, um über Asyl- und Sicherheitspolitik zu beraten. Dabei ging es auch um Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Die Kanzlerin hatte mehr Anstrengungen bei der Rückführung gefordert.