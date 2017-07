Der CSU-Vorsitzende Seehofer hat am Nachmittag in München den so genannten "Bayernplan" seiner Partei vorgestellt.

Im Kern unterscheiden sich die darin enthaltenen Forderungen in drei Punkten vom Kurs der Schwesterpartei CDU. So will die CSU eine Obergrenze für Flüchtlinge, bundesweite Volksentscheide und die Ausweitung der Mütterrente. Über diese Punkte soll in der Union aber erst nach der Bundestagswahl verhandelt werden.