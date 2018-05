In München haben tausende Menschen gegen die geplante Neufassung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes protestiert.

Der Gesetzentwurf sei von allen verfassungsrechtlichen Geistern verlassen, sagte ein Sprecher des Bündnisses "noPAG". Er kritisierte, die Bürgerrechte würden durch Maßnahmen wie Mustererkennung und präventive DNA-Analyse massiv eingeschränkt. Angeprangert wurde auch der Begriff der "drohenden Gefahr". An diesen diffusen Begriff werde ein riesiger Strauß an polizeilichen Befugnissen geknüpft, sagte der Sprecher. - Das neue Polizeiaufgabengesetz soll am 15. Mai im bayerischen Landtag verabschiedet werden.



Dem Bündnis "noPAG" gehören nach eigenen Angaben 95 zivilgesellschaftliche Organisationen und Parteien an.

