In München haben 30.000 bis 40.000 Menschen gegen die geplante Neufassung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes protestiert.

Der ehemalige Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Weichert, erklärte, der Instrumentenkasten der bayerischen Polizei werde so aufgerüstet, dass die Bürgerrechte massiv eingeschränkt würden. Die Gegner der Neuregelung vom Bündnis "noPAG" stört vor allem der Begriff der "drohenden Gefahr", der nicht mehr nur im Zusammenhang mit Terrorabwehr gebraucht werde, sondern allgemein bei "schweren Delikten". Kritisiert wird, die Polizei könne unter Hinweis auf "drohende Gefahr" künftig Pakete und Briefe sicherstellen, Cloud-Speicher durchsuchen und Verdächtige in Haft nehmen, die alle drei Monate per Richterbeschluss verlängert werden könne. Bayerns Innenminister Herrmann wies die Kritik zurück. Zum neuen Gesetz gehörten umfangreiche Datenschutzvorschriften, mehr Auskunfstrechte für Bürger und mehr Richtervorbehalte bei polizeilichen Maßnahmen, erklärte der CSU-Politiker.



Das neue Polizeiaufgabengesetz soll am 15. Mai im Landtag verabschiedet werden.

