Im Raum München ist ein Mann festgenommen worden, der wegen der Entführung und Ermordung von Zivilisten im Bosnien-Krieg gesucht wurde.

Der 51-jährige frührere Angehörige der bosnisch-serbischen Truppen soll nun an Bosnien ausgeliefert werden, wie die Staatsanwaltschaft in Sarajewo mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, 1992 an der Verschleppung von 120 muslimischen Zivilisten beteiligt gewesen zu sein. Die Gefangenen wurden später erschossen. Drei von ihnen soll der jetzt Festgenommene persönlich getötet haben.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.