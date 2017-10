Nach den Messerangriffen auf Passanten in München hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Es sei aber noch unklar, ob der Mann tatsächlich der Täter sei, sagte ein Sprecher der Münchener Polizei. Bayerns Innenminister Herrmann sagte in Berlin, der Mann sei wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Ein Sondereinsatzkommando habe ihn festgenommen. Das Motiv für die Tat ist unklar.



Mindestens vier Personen wurden Angaben der Polizei zufolge leicht verletzt. Der Angreifer hatte an verschiedenen Orten in München auf Passanten eingestochen, unter anderem am Rosenheimer Platz. Die Polizei hatte die Anwohner nach den Angriffen aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben.