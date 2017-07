In München ist an die Opfer des Amoklaufs heute vor einem Jahr erinnert worden.

Die Tat habe ganz Bayern ins Mark getroffen, sagte Ministerpräsident Seehofer bei der Gedenkfeier am Olympia- Einkaufszentrum. Kein Name und kein Gesicht dürften vergessen werden. Münchens Oberbürgermeister Reiter sprach von unerträglichen Erinnerungen.



An dem Einkaufszentrum hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen und sich anschließend selbst getötet. Das Motiv war den Ermittlern zufolge Rache nach jahrelangem Mobbing.