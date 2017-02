München Merkel und Guterres betonen Bedeutung der UNO

Die Skulptur "Kugel in Kugel" von Arnaldo Pomodoro vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. (imago )

Bundeskanzlerin Merkel und UNO-Generalsekretär Guterres haben die Bedeutung der Vereinten Nationen betont.

Eine starke UNO könne die multilateralen Bemühungen bei den vielen weltweiten Konflikten voranbringen, sagte Merkel am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Guterres betonte, globale Probleme erforderten globale Lösungen.



Thema in München ist auch der Ukraine-Konflikt. Der Präsident des Landes, Poroschenko, warnte die USA und Europa vor einer vorschnellen diplomatischen Einigung mit Russland. Das würde die Situation nur verschärfen. Meine Botschaft sei einfach, sagte Poroschenko: "Nicht ohne die Ukraine über die Ukraine entscheiden." Der britische Außenminister Johnson führte aus, die fehlende Entschlossenheit der USA und Europa hätten die Krise in der Ukraine und auch die in Syrien erst entstehen lassen. Die Regierungen hätten versagt. Gerade in Syrien hätten sie sich zurückgehalten. Das wäre unter dem neuen US-Präsidenten Trump nicht passiert.