In München hat der neue bayerische Ministerpräsident Söder sein Kabinett vorgestellt.

Sowohl der bisherige Kultusminister Spaenle als auch Umweltministerin Scharf und Europaministerin Merk werden der Regierung künftig nicht mehr angehören. Die meisten Ressorts bekommen neue Chefs. So wird die bisherige Wirtschaftsministerin Aigner künftig ein neu geschaffenes Ressort für Bauen, Wohnen und Verkehr leiten. Zum Wirtschaftsminister wird der bisherige Staatssekretär Pschierer berufen. Heute früh hatte Söder persönliche Gespräche mit den CSU-Kollegen geführt, die er zu Ministern und Staatssekretären in der ersten Regierung unter seiner Verantwortung machen will.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.