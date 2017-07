Die Plädoyers im Münchner Prozess um die Morde der rechtsextremen Terrorzelle NSU werden frühestens nächste Woche beginnen.

Hintergrund ist ein Streit um die Frage, ob das Plädoyer der Bundesanwaltschaft auf Tonband aufgezeichnet werden darf oder nicht. Das Verfahren wird nun am kommenden Dienstag fortgesetzt.



Alle Verteidiger hatten heute Vormittag beantragt, das Plädoyer mitzuschneiden. Das lehnte das Oberlandesgericht aber ab. Später schlossen sich fast alle Anwälte der Verteidigung einem Antrag an, notfalls einen Stenotypisten mit einer Mitschrift des Vortrags der Bundesanwaltschaft zu beauftragen. Darüber muss das Gericht nun beraten und entscheiden.



Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess ist die einzige Überlebende des Trios, Zschäpe. Sie ist wegen Mittäterschaft an allen Verbrechen angeklagt. Ihr droht eine lebenslange Haftstrafe. Dem sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund werden unter anderem zehn Morde und zwei Bombenanschläge zur Last gelegt.