München Poroschenko vergleicht Russland mit Nazi-Deutschland

Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko in Berlin (dpa/ picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Der ukrainische Präsident Poroschenko hat die russische Außenpolitik mit dem deutschen Expansionsdrang während des Nationalsozialismus verglichen.

Europa und die USA dürften keine Beschwichtigungspolitik gegenüber Russland betreiben, so wie es die europäischen Mächte 1938 gegenüber Nazi-Deutschland getan hätten, sagte Poroschenko nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine vorschnelle diplomatische Einigung mit Russland würde die Situation nur verschärfen. Der britische Außenminister Johnson führte aus, die fehlende Entschlossenheit des Westens hätten die Krise in der Ukraine und auch die in Syrien erst entstehen lassen. Gerade in Syrien hätten sich die Regierungen in den USA und Europa zurückgehalten. Das wäre unter dem neuen US-Präsidenten Trump nicht passiert, so Johnson.