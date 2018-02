Unter dem Eindruck zahlreicher internationaler Konflikte beginnt heute die Münchner Sicherheitskonferenz.

Das Treffen von 500 Politikern und Experten aus aller Welt wird am Nachmittag von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen eröffnet. Rund 20 Staats- und Regierungschefs werden in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Zukunft Europas, die transatlantischen Beziehungen und die Konfliktherde im Nahen Osten.



Am Rande der Konferenz wollen sich heute erstmals seit einem Jahr die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine treffen, um über den Konflikt in der Ostukraine zu sprechen.

