Das Landgericht München hat den Verkäufer der Waffe für den Münchner Amoklauf zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Der 33-Jährige wurde unter anderem der fahrlässigen Tötung in neun Fällen für schuldig befunden. Er hatte eine Pistole an einen 18-Jährigen verkauft, der damit im Juli 2016 im Olympia-Einkaufszentrum in München neun Menschen und sich selbst erschoss.



Das Gericht folgte damit weitgehend der Staatsanwaltschaft, die sieben Jahre und zwei Monate gefordert hatte. Die Verteidigung hatte argumentiert, es handele sich nur um Verstöße gegen das Waffengesetz.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.