Das Verhältnis zwischen Russland und den USA hat sich nach Einschätzung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, dramatisch verschlechtert. Seit dem Ende der Sowjetunion sei die Gefahr einer militärischen Konfrontation von Großmächten noch nie so groß gewesen, meinte er vor dem Beginn der Konferenz am Nachmittag.

Das Misstrauen sei abgrundtief - es könnte gar nicht schlimmer sein, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Die Kontakte von früher seien eingefroren. Die Gefahr von Missverständnissen, von Fehlkalkulationen, von ungewollten eskalatorischen Manövern sei größer, als er sie in Erinnerung habe über die letzten 30 Jahre hinweg. Ischinger verwies inbesondere auf die Konflikte mit Nordkorea und in Syrien.



Bundesaußenminister Gabriel machte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" deutlich, dass er die größten Herausforderungen für Deutschland nicht in der Innen-, sondern in der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik sieht. In vielen Teilen der Welt präge zunehmend eine militärische Konfliktlogik das Denken der Verantwortlichen. Ohne Militäreinsätze zum absoluten Tabu zu erklären, müsse Europa dem eine zivile und diplomatische Logik entgegenstellen, betonte Gabriel.



Das dreitägige Treffen von 500 Politikern und Experten aus aller Welt wird am Nachmittag von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen eröffnet. Rund 20 Staats- und Regierungschefs werden in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Zu den Teilnehmern zählen der israelische Ministerpräsident Netanjahu, der russische Außenminister Lawrow und Trumps Sicherheitsberater McMaster.

