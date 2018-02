Trotz der militärischen Niederlagen des IS in Syrien und dem Irak kommen nach Angaben von Bundesinnenminister de Maizière kaum Kämpfer der Terror-Miliz nach Deutschland zurück.

Es gebe nur wenige Rückkehrer, sagte de Maizière auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Es sei auch nicht zu erkennen, dass die Dschihadisten in großem Stil in Länder wie Afghanistan, Libyen oder Jemen weiterzögen. Dies könne sich allerdings ändern. Der CDU-Politiker hob die Bedeutung der Prävention im Kampf gegen Extremismus hervor. Allein über Repression sei die Schlacht nicht zu gewinnen. Es gehe auch um Früherkennung und Vermeidung von Radikalisierung.



Auf der Sicherheitskonferenz hatte zuvor Bundesaußenminister Gabriel ein düsteres Bild der politischen Lage gezeichnet. Die Welt stehe angesichts zahlreicher Konflikte am Abgrund, sagte Gabriel.



Das Treffen in München wird heute fortgesetzt. Am letzten Tag steht die Lage im Nahen Osten im Mittelpunkt. Als Redner wird Israels Regierungschef Netanjahu erwartet.

