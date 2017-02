Münchner Sicherheitskonferenz Merkel und Pence treffen erstmals aufeinander

Mit Spannung wird erwartet, ob es in München Klarheit über den künftigen Kurs der neuen Regierung in Washington gibt. (dpa / picture-alliance / Tobias Hase)

Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Abschottungs-

Es lohne sich, für die gemeinsamen multilateralen Strukturen zu kämpfen, sagte Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz. An vielen Stellen müssten sie aber verbessert werden. Auch in der EU gebe es vieles, womit man nicht zufrieden sein könne. Dazu zähle der gemeinsame Markt, betonte Merkel. Nach der Bundeskanzlerin spricht US-Vizepräsident Pence zu den rund 500 Teilnehmern. Er will die Schwerpunkte der amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Trump darlegen. Später wollen Merkel und Pence zu einer Unterredung hinter verschlossenen Türen zusammenkommen. Am Rande der Sicherheitskonferenz ist außerdem ein Krisentreffen zur Ukraine geplant.